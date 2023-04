C’è vita su Giove? La sonda Juice pronta al lancio alla ricerca di acqua ed energia. Durata del viaggio: 8 anni (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo la Luna e Marte, ora tocca a Giove. Tra qualche giorno sarà lanciato in orbita il Jupiter Icy Moons Explorer, una sonda da 1,6 miliardi di euro con un obiettivo ben preciso: trovare segni di vita su altri mondi del nostro sistema solare. Secondo gli esperti, è proprio attorno ad alcuni pianeti più lontani dalla Terra – come i giganti Giove e Saturno – che si nascondono le riserve d’acqua più abbondanti della nostra galassia. E «Juice», come è stata ribattezzata, è la prima missione lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) proprio per esplorare gli angoli più remoti del nostro sistema solare. «Vorremmo vedere se ci sono posti intorno a Giove dove la vita potrebbe essere iniziata. Dobbiamo trovare un posto con ... Leggi su open.online (Di domenica 9 aprile 2023) Dopo la Luna e Marte, ora tocca a. Tra qualche giorno sarà lanciato in orbita il Jupiter Icy Moons Explorer, unada 1,6 miliardi di euro con un obiettivo ben preciso: trovare segni disu altri mondi del nostro sistema solare. Secondo gli esperti, è proprio attorno ad alcuni pianeti più lontani dTerra – come i gigantie Saturno – che si nascondono le riserve d’più abbondanti della nostra galassia. E «», come è stata ribattezzata, è la prima missione lanciata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) proprio per esplorare gli angoli più remoti del nostro sistema solare. «Vorremmo vedere se ci sono posti intorno adove lapotrebbe essere iniziata. Dobbiamo trovare un posto con ...

