CdS – João Gomes e i Wolves affondano il Chelsea | undicesimo in Premier dopo 600 milioni spesi

Leggi su justcalcio

(Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 18:37:54 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: Tre allenatori: Tuchel, Potter e ora Lampard. Seicentorovesciati sul mercato dal nuovo proprietario Tedd Boehly: 121 per Enzo Fernandez, 80 per Wesley Fofana, 70 per Mykhaylo Mudryk, 65 per Marc Cucurella. Una lista lunga, che comprende sedici giocatori, tra i quali Kalidou Koulibaly, sempre più dispiaciuto di aver lasciato il Napoli. L’imprenditore statunitense, proprietario anche dei Los Angeles Lakers, ha riempito l’album delle figurine. Ma ilsta vivendo la peggiore stagione dal 1996.posto in classifica. Sette punti nelle ultime sette giornate. Undici sconfitte in. E’ cominciata in salita anche la seconda avventura sulla panchina dei Blues di Lampard, che Abramovich aveva ...