Catania, si è arreso che si era barricato in casa sparando colpi all'impazzata (Di domenica 9 aprile 2023) Si è arreso dopo ore di negoziato l'uomo che a Catania si era barricato in casa, urlando frasi sconnesse ed esplodendo colpi d'arma da fuoco. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Librino, quando è giunta al numero d'emergenza 112 Nue, la segnalazione e personale della Polizia di Stato, appartenente all'Upgsp della Questura di Catania, è intervenuto in viale San Teodoro. Secondo la segnalazione un uomo, in evidente stato di alterazione psichica, ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco e si è barricato all'interno della sua abitazione al 12° piano. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato che l'uomo, un trentatreenne pregiudicato, si era effettivamente chiuso all'interno dell'appartamento urlando frasi sconnesse e si udivano fragori imputabili ...

