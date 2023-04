Cassano critica Mourinho, la risposta dell’allenatore della Roma è micidiale (Di domenica 9 aprile 2023) A turno Antonio Cassano riesce a fare polemica un po’ con chiunque. Questa volta, non è la prima, il barese ha preso di mira José Mourinho per il gioco non esattamente esaltante – per usare un eufemismo – della Roma. Il tecnico portoghese però nelle polemiche ci sguazza e la vittoria dei giallorossi con il Torino proprio con un cinico 1 a 0 è diventata l’occasione perfetta per Mou per rispondere duramente a Cassano: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla degli altri, come Antonio, le cose sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio”, la prima stoccata dell’allenatore. Poi il passaggio micidiale di Mou: “Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non mi interessa, loro si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) A turno Antonioriesce a fare polemica un po’ con chiunque. Questa volta, non è la prima, il barese ha preso di mira Joséper il gioco non esattamente esaltante – per usare un eufemismo –. Il tecnico portoghese però nelle polemiche ci sguazza e la vittoria dei giallorossi con il Torino proprio con un cinico 1 a 0 è diventata l’occasione perfetta per Mou per rispondere duramente a: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla degli altri, come Antonio, le cose sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio”, la prima stoccata. Poi il passaggiodi Mou: “Se fanno critiche allanon mi interessa, loro si ...

