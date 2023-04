Cassano critica la sua Roma | Mourinho lo gela con quel brutto ricordo | «A volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura…» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 9 aprile 2023) José, si sa, non è certo uno che le manda da dire. Nella conferenza stampa post-partita di ieri,aver vinto per 1-0 contro il Torino, l’allenatore dellaha risposto alle critiche di Antonio. «Lui avrà un problema con me, ma io non ce l’ho con lui», ha detto lo Special One. Qualche giorno fa, l’ex calciatore di Bari,, Milan, Inter e Real Madrid avevato duramentedurante una diretta Twitch della Bobo Tv. «Che alleni il Real o la Sanmartinese per me è la stessa cosa ormai. Potrebbe impegnarsi in attività differenti rispetto al calcio, tipo gestire un ristorante. Sarri ama il calcio e il suo mestiere, a lui del calcio non gliene frega un c**zo», ha dettoriferendosi all’allenatore della ...