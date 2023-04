Casa Savoia: l’erede legittimo? Per alcuni non è Emanuele Filiberto (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi, come è noto, i Savoia non rappresentano più la Casata regnante in Italia. C’è ancora, però, chi sogna un ritorno della monarchia e avrebbe anche pronto un degno successore al trono. Ma chi sia il legittimo erede è tema ampiamente discusso anche all’interno del partito monarchico italiano. Così sono ben due i contendenti al trono che non c’è. Per larga parte del pubblico la risposta al dilemma è abbastanza semplice. Il legittimo erede al trono (ormai inesistente) d’Italia è il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Ma la questione sembra essere ben più complessa. Dall’altra parte, infatti, figura il cugino Aimone di Savoia, figlio di Amedeo di Savoia e di Claudia d’Orleans. La maggior parte dei monarchici italiani, soprattutto dei ... Leggi su velvetmag (Di domenica 9 aprile 2023) Oggi, come è noto, inon rappresentano più lata regnante in Italia. C’è ancora, però, chi sogna un ritorno della monarchia e avrebbe anche pronto un degno successore al trono. Ma chi sia ilerede è tema ampiamente discusso anche all’interno del partito monarchico italiano. Così sono ben due i contendenti al trono che non c’è. Per larga parte del pubblico la risposta al dilemma è abbastanza semplice. Ilerede al trono (ormai inesistente) d’Italia è il principedi. Ma la questione sembra essere ben più complessa. Dall’altra parte, infatti, figura il cugino Aimone di, figlio di Amedeo die di Claudia d’Orleans. La maggior parte dei monarchici italiani, soprattutto dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlRiccetto : @Fabrizio75Vair @PaoloPichierri l'Italia è una Repubblica: la 'real' casa Savoia non esiste. Esiste solo il cognome… - Fabrizio75Vair : @PaoloPichierri @IlRiccetto come cavaliere della real casa savoia in italia - rccpla75 : @IlRiccetto Regina della Casa, citofonare Savoia ?? - Lucianodp63 : Dai un'occhiata a CASA SAVOIA Sicilia - Vittorio Amedeo II - 1 Grano 1716 Palermo Class. NC - ItalianoGatto : @IlRiccetto Regina di picche che porta iella o di denari. Di denari dipende da quante palanche ha nelle cassaforti la casa Savoia. ???????? -