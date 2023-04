Carlo Cracco | le sua uova sono costosissime! Ecco l' alternativa più economica a soli 15 euro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 9 aprile 2023) Quanto costa un uovo di Pasqua di? Il prezzo è veramente elevato, ma c'è una simpaticissimafirmata dallo chef Anche se ormai non è più un giudice di Masterchef, non possiamo non ammettere che oltre ad essere noto nel mondo culinario per le sue ricette, lo è anche e soprattutto per aver per anni partecipato alla sfida culinaria in onda su Sky. Forse, potremmo affermare cheè stato temuto quanto Bruno Barbieri dai concorrenti delle edizioni trascorse. Ha lavorato fianco a fianco non solo con lo chef bolognese, ma anche con l'attuale concorrente di un'altra amatissima trasmissione in onda su Sky: Joe Bastianich, che corre con il suo socia Andrea Belfiore attraverso la via delle Indie a Pechino Express. In trasmissione ha anche incontrato ...