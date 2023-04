Carducci | il Vate in esilio | storia e pensiero del poeta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 aprile 2023) Giosuèitaliano che vinse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1906, fu una figura di spicco della cultura italiana neosabauda. Capace di avvertire la portata della rivoluzione sociale ed economica che si stava attraversando in quegli anni, dalla sua Cattedra di Retorica a Bologna, diede voce al progresso industriale e sociale senza mai dimenticare le origini antiche del patrimonio letterario che l’Italia da sempre porta con sé. Modernismo e Classicismo si intersecano nella sua estetica letteraria, guardare il presente con i piedi fondati sulla tradizione e lo sguardo fiso al futuro. IldiGiosuèin un ritratto fotografico dell’epocaIlgià in vita risultò un profilo politico e culturale controverso. In un momento storico in cui ...