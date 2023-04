Carabiniere cerca di prendere un cane che corre tra le auto ma questo lo morde e gli strappa l’orecchio (Di domenica 9 aprile 2023) Erano le otto di sabato sera quando un Carabiniere, in servizio assieme ad un collega sulla via Aurelia ad Alassio, ha notato un golden retriever che correva tra le auto causando disagi al traffico. Con l’aiuto di una signora, i militari sono riusciti a bloccare il cane e tranquillizzarlo ma quando il Carabiniere lo ha preso in braccio per vedere se fosse possibile capire la proprietà, questo gli ha dato prima una zampata ferendolo vicino all’occhio poi gli ha morso l’orecchio. Immediati i soccorsi, con l’arrivo del personale sanitario e il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: il morso gli ha provocato infatti il distacco di una cartilagine che è stata riattaccata con un intervento dell’equipe di chirurgia plastica dell’ospedale Santa Corona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Erano le otto di sabato sera quando un, in servizio assieme ad un collega sulla via Aurelia ad Alassio, ha notato un golden retriever cheva tra lecausando disagi al traffico. Con l’aiuto di una signora, i militari sono riusciti a bloccare ile tranquillizzarlo ma quando illo ha preso in braccio per vedere se fosse possibile capire la proprietà,gli ha dato prima una zampata ferendolo vicino all’occhio poi gli ha morso. Immediati i soccorsi, con l’arrivo del personale sanitario e il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: il morso gli ha provocato infatti il distacco di una cartilagine che è stata riattaccata con un intervento dell’equipe di chirurgia plastica dell’ospedale Santa Corona ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gio_c75 : @epizefiri @gigipodda Non era a casa sua scendono più a valle in cerca di cibo e non è il primo incidente… - aledonquijote : @GennaroPierroIt @puparulepatan Aspe, sembra la descrizione del carabiniere in borghese che cerca di reperire lo sballo - vincenzodinanna : RT @ilriformista: I filmati 'orfani' - ilriformista : I filmati 'orfani' -