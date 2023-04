Capuano | «Brozovic gioca solo perché Calhanoglu è infortunato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) Giovanniha parlato a Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24 riguardo la situazione in casa Inter, soprattutto per la qualificazione per la Champions League.– Giovanniha parlato riguardo la corsa alla prossima Champions League: «Questa giornata e la scorsa secondo me hanno dato delle indicazioni per chi è dietro al Napoli. Lo Scudetto è andato, ma la corsa Champions è molto aperta. La Lazio ha fatto 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7. In un periodo in cui tutte le altre invece hanno rallentato. In casa Inter, da quando è rientrato, ora stando ma. Stando da separato in casa». ATTACCO –ha poi ...