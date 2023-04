Caos in Nizza-Psg: striscione con insulti alla madre di Galtier. Lui: ‘Ha 83 anni e il cancro’ (Di domenica 9 aprile 2023) Pasqua serena per il PSG che è tornato alla vittoria in casa del Nizza grazie ai gol di Messi e Sergio Ramos e alle parate di Donnarumma.... Leggi su calciomercato (Di domenica 9 aprile 2023) Pasqua serena per il PSG che è tornatovittoria in casa delgrazie ai gol di Messi e Sergio Ramos e alle parate di Donnarumma....

