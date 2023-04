Cantante Mascherato | Milly Carlucci rimanda uno spareggio e chiude la diretta

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 9 aprile 2023) Archiviata anche la quarta puntata delin maniera anomala.hato lotra Stella e Scoiattolo Nero alla prossima settimana. Chi sarà eliminato? I semifinalisti di sabato 15 aprile 2023 sono: Criceto per il pubblico social, Ciuchino per la giuria composta da Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Serena Bortone e Christian De Sica mentre Riccio è stato scelto dal pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di 'capo investigatore', insieme alla sua aiutante Rossella Erra. Squalo è andato in semifinale di diritto: chi si nasconde sotto il costume ha difeso la sua identità contro la maschera d'oro lanciata da Flavio Insinna. Novità del quarto appuntamento con Il...