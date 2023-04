Canone Rai, sapevi che da questa età non si paga? Come disdirlo (Di domenica 9 aprile 2023) Il Canone Rai è una di quelle imposte obbligatorie che, spesso e volentieri, si lasciano correre e si pagano senza battere ciglio. In realtà, ogni cittadino italiano dovrebbe essere al corrente di quanto non sia corretto pagarla. questa tassa sulla televisione prevede, infatti, un limite di età che non deve essere sottovalutato. Facciamo chiarezza? Canone Rai, Come disdirlo: età e caratteristiche Il Canone Rai è sempre stata considerata una tassa poco apprezzata e compresa, sperando che prima o poi venga abolita. È concepita e studiata da sempre per tassare il possesso di un apparecchio televisivo – usato o meno che sia – pagato insieme alla bolletta della luce al fine che nessuno possa “dimenticarsene”. I cittadini italiani si ... Leggi su blowingpost (Di domenica 9 aprile 2023) IlRai è una di quelle imposte obbligatorie che, spesso e volentieri, si lasciano correre e sino senza battere ciglio. In realtà, ogni cittadino italiano dovrebbe essere al corrente di quanto non sia correttorla.tassa sulla televisione prevede, infatti, un limite di età che non deve essere sottovalutato. Facciamo chiarezza?Rai,: età e caratteristiche IlRai è sempre stata considerata una tassa poco apprezzata e compresa, sperando che prima o poi venga abolita. È concepita e studiata da sempre per tassare il possesso di un apparecchio televisivo – usato o meno che sia –to insieme alla bolletta della luce al fine che nessuno possa “dimenticarsene”. I cittadini italiani si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : Stop canone Rai, la Lega presenta la sua proposta di legge in Senato. - SusannaCeccardi : La Lega ha presentato il disegno di legge sul canone RAI. Una graduale riduzione fino all’azzeramento, come avevamo… - giornalorg : - Luigiei40 : RT @ElioLannutti: In primis i cinegiornali Rai Luce, i cui lauti pasti sono pagati dal canone dei cittadini sulle bollette elettriche, che… - marsion65 : RT @ElioLannutti: In primis i cinegiornali Rai Luce, i cui lauti pasti sono pagati dal canone dei cittadini sulle bollette elettriche, che… -