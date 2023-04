Cannes 2023 riparte con Johnny Depp: l’ultimo film aprirà il Festival, ma arrivano nuovi guai (Di domenica 9 aprile 2023) Sarà Jeanne du Barry, diretto e interpretato da Maiwenn e con Johnny Depp, il film d’apertura del Festival di Cannes 2023. Per il divo hollywoodiano si tratterà del tanto atteso ritorno, dopo la causa legale con l’ex moglie Amber Heard, che lo ha visto trionfare. Una nuova polemica, però, ha travolto la pellicola. Della serie “ricominciamo bene“. Il nome di Johnny Depp è ritornato alla ribalta nel corso degli ultimi giorni e, finalmente, per meriti artistici. Pierre Lescure e Thierry Frémaux, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico del Festival di Cannes, hanno difatti annunciato che Jeanne du Barry sarà il film d’apertura dell’edizione 2023. Per la regia di Maiwenn – che ne ... Leggi su velvetmag (Di domenica 9 aprile 2023) Sarà Jeanne du Barry, diretto e interpretato da Maiwenn e con, ild’apertura deldi. Per il divo hollywoodiano si tratterà del tanto atteso ritorno, dopo la causa legale con l’ex moglie Amber Heard, che lo ha visto trionfare. Una nuova polemica, però, ha travolto la pellicola. Della serie “ricominciamo bene“. Il nome diè ritornato alla ribalta nel corso degli ultimi giorni e, finalmente, per meriti artistici. Pierre Lescure e Thierry Frémaux, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico deldi, hanno difatti annunciato che Jeanne du Barry sarà ild’apertura dell’edizione. Per la regia di Maiwenn – che ne ...

