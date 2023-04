Canada-Scozia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finale oro Mondiali maschili Ottawa 2023 curling (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto per Canada-Scozia, finale per l’oro dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. I canadesi dello skipper Brad Gushue, dopo aver battuto in semifinale la Svizzera, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. La formazione scozzese dello skipper Bruce Mouat, reduce dal successo contro l’Italia, non parte però battuta e si giocherà tutte sue carte. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 22.00 italiane di domenica 9 aprile ad Ottawa, in Canada. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) Tutto pronto perper l’oro deididimaschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. I canadesi dello skipper Brad Gushue, dopo aver battuto in semila Svizzera, tornano sul ghiaccio per conquistare un altro successo e festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico. La formazione scozzese dello skipper Bruce Mouat, reduce dal successo contro l’Italia, non parte però battuta e si giocherà tutte sue carte. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà vittoria e medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 22.00 italiane di domenica 9 aprile ad, in. Di seguito, l’e le informazioni per seguire in ...

