Campionato: spazio ai recuperi (Di domenica 9 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Vicenza Calcio FemminileIn programma ci sono ancora i recuperi di Campionato con due sfide in calendario dal 7 al 8 aprile prima di riprendere il prossimo turno di Serie C nel weekend successivo le festività pasquali. Si comincia oggi con Portogruaro-Meran Women che giocherà alle ore 19.00 (Arbitro Vailati di Crema), a cui seguirà sabato 8 Vicenza-Padova (ore 15.30, Raineri di Como). Consulta qui il pdf CU 73 – Messaggio augurale del Presidente LND Giancarlo Abete; Campionato di Serie C: variazioni al programma gare (119 KB) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di domenica 9 aprile 2023) Foto da pagina Facebook Vicenza Calcio FemminileIn programma ci sono ancora idicon due sfide in calendario dal 7 al 8 aprile prima di riprendere il prossimo turno di Serie C nel weekend successivo le festività pasquali. Si comincia oggi con Portogruaro-Meran Women che giocherà alle ore 19.00 (Arbitro Vailati di Crema), a cui seguirà sabato 8 Vicenza-Padova (ore 15.30, Raineri di Como). Consulta qui il pdf CU 73 – Messaggio augurale del Presidente LND Giancarlo Abete;di Serie C: variazioni al programma gare (119 KB) Fonte articolo e foto: calciofemminile.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

