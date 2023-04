(Di domenica 9 aprile 2023) Hakanprosegue con il suodopo l’infortunio durante gli impegni con la Turchia. Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere pronto prima del previsto (vedi articolo), in un periodo dove l’Inter ha bisogno di lui.IL– Hakanprosegue incessantemente con il suo lavoro per recuperare dall’infortunio muscolare partito con la maglia della Turchia. Chiaramente non sarà a disposizione per la sfida di martedì a Lisbona contro il Benfica, ma con ogni probabilità sarà della partita a San Siro una settimana dopo. In questo momento l’Inter ha un disperato bisogno di Hakan, che si è rivelato per rendimento il miglior centrocampista della rosa. Come visto anche nelle ultime uscite, Marcelo Brozovic è lontano parente di quello ammirato le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calhanoglu corre verso il recupero: fondamentale per le sorti dell’Inter - internewsit : Calhanoglu corre verso il recupero: fondamentale per le sorti dell'Inter - -

Non soltanto, fermo per un acciacco muscolare riscontrato nell'ultimo impegno con la ... 'Giocando tante partite ravvicinate sisempre il rischio di infortuni. Non possiamo guardarci ...... Darmian 7, Acerbi 7, Bastoni 6.5; Dumfries 7 (33' st D'Ambrosio sv), Barella 6.5,7 (33'... maqualche pericolo in avvio con conclusioni di Maleh e Ceesay su cui la difesa interista ...6,5: Parte subito bene, con una bella conclusione che impegna il portiere avversario, ma ... La sua Inter mantiene la lucidità,qualche rischio, ma alla fine vince meritatamente, anche ...

Calhanoglu corre verso il recupero: fondamentale per le sorti dell’Inter Inter-News.it

Il fatto che, in assenza di Calhanoglu, Brozovic sia destinato ad accomodarsi in panchina, è un segnale forte verso i senatori, troppo attaccati alla gara con il Benfica a discapito della corsa per un ...Le dichiarazioni del tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina sul (quasi) certo terzo assente ...