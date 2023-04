Calendario Serie B calcio: si gioca a Pasquetta! Programma, orari tv, streaming (Di domenica 9 aprile 2023) La 32esima giornata della Serie B si gioca a Pasquetta. Lunedì 10 aprile, dall’ora di pranzo fino a sera inoltrata, sono in Programma le dieci gare del secondo campionato nazionale. Si comincia alle 12.30 con Benevento-Spal, una sfida che mette di fronte la penultima e la terzultima della classe. Uno scontro salvezza con la “S” maiuscola, di quelli ad altissima tensione. Anche perché il Perugia, quartultimo, dista già cinque lunghezze da entrambe e lunedì affronterà un Modena ormai salvo ma che potrebbe ancora sperare di agganciare il treno playoff. Il big match di giornata tra Sudtirol e Bari si gioca alle 15, insieme ad altre sei partite. La squadra di Bisoli, rivelazione del campionato, ospita quella di Mignani e va a caccia del sorpasso. Gli altoatesini sono quarti con 52 punti, a -1 dai biancorossi. Vincere ... Leggi su oasport (Di domenica 9 aprile 2023) La 32esima giornata dellaB sia Pasquetta. Lunedì 10 aprile, dall’ora di pranzo fino a sera inoltrata, sono inle dieci gare del secondo campionato nazionale. Si comincia alle 12.30 con Benevento-Spal, una sfida che mette di fronte la penultima e la terzultima della classe. Uno scontro salvezza con la “S” maiuscola, di quelli ad altissima tensione. Anche perché il Perugia, quartultimo, dista già cinque lunghezze da entrambe e lunedì affronterà un Modena ormai salvo ma che potrebbe ancora sperare di agganciare il treno playoff. Il big match di giornata tra Sudtirol e Bari sialle 15, insieme ad altre sei partite. La squadra di Bisoli, rivelazione del campionato, ospita quella di Mignani e va a caccia del sorpasso. Gli altoatesini sono quarti con 52 punti, a -1 dai biancorossi. Vincere ...

