Calciomercato Napoli, Giuntoli al lavoro: due giovani nel mirino (Di domenica 9 aprile 2023) Un campionato con la c maiuscola per i Partenopei che a 9 partite dal termine si ritrova al primo posto isolata, a quota 74 punti e a +16 dalla seconda. La debacle contro il Milan per 4-0 sembrava aver spezzato l'incantesimo e aver colpito la fiducia dei giocatori, ma la vittoria del Napoli nel campo non facile del Lecce, ha riportato quella tranquillità che si respirava prima del match contro i rossoneri. Mentre i partenopei, la settimana prossima, saranno focalizzati nella preparazione di un'altra importantissima sfida, il primo quarto d'andata di Champions, tutto italiano, fuori dal rettangolo verde Giuntoli continuerà a lavorare sotto traccia in ottica Calciomercato. L'obiettivo della dirigenza, infatti, è quello di anticipare le avversarie, come la scorsa estate con i vari Kim e Kvaratskhelia, scovando altri ...

