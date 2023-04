Calciomercato Lecce: la vertiginosa crescita di Hjulmand (Di domenica 9 aprile 2023) Calciomercato Lecce, il centrocampista danese Hjulmand ha avuto una crescita molto importante nel salto in Serie A Le quotazioni di mercato sono virtuali, fino a quando non si firmano delle carte (e talvolta pure con quelle c’è un margine decisamente aleatorio, come insegna la vicenda delle plusvalenze). A Lecce, però, è reale la crescita tecnica del danese Hjulmand e di conseguenza l’ipotetico prezzo di mercato. Chiunque oggi volesse avvicinarsi al giocatore – e di club di prima fascia ce ne sono molti – dovrà sborsare non meno di 12 milioni. In Salento, lui c’è arrivato con un esborso di 170mila euro. Un’operazione assolutamente perfetta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 aprile 2023), il centrocampista danese Hjulmand ha avuto unamolto importante nel salto in Serie A Le quotazioni di mercato sono virtuali, fino a quando non si firmano delle carte (e talvolta pure con quelle c’è un margine decisamente aleatorio, come insegna la vicenda delle plusvalenze). A, però, è reale latecnica del danese Hjulmand e di conseguenza l’ipotetico prezzo di mercato. Chiunque oggi volesse avvicinarsi al giocatore – e di club di prima fascia ce ne sono molti – dovrà sborsare non meno di 12 milioni. In Salento, lui c’è arrivato con un esborso di 170mila euro. Un’operazione assolutamente perfetta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

