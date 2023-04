Calciomercato Juventus, capitolo prestiti: il West Ham piomba su De Winter (Di domenica 9 aprile 2023) La 29esima giornata di Serie A ha emesso verdetti importanti, soprattutto in chiave Champions. La lotta per qualificarsi alla più importante manifestazione per club continua e non mancano di certo i colpi di scena. La Juventus, nonostante la maxi penalizzazione da 15 punti continua a galleggiare nei piani alti della classifica. Oltre al rendimento in campionato, in linea con le aspettative, i bianconeri sono già proiettati alla prossima finestra di mercato. Stando infatti a quanto riportato da cacliomercato.com, un calciatore di proprietà della Vecchia Signora sarebbe finito nel mirino di uno dei più noti club di Premier League. Stando alle ultime voci di Calciomercato, sembrerebbe dunque che il West Ham abbia messo nel mirino Koni De Winter, difensore di proprietà della Juventus, attualmente in ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 aprile 2023) La 29esima giornata di Serie A ha emesso verdetti importanti, soprattutto in chiave Champions. La lotta per qualificarsi alla più importante manifestazione per club continua e non mancano di certo i colpi di scena. La, nonostante la maxi penalizzazione da 15 punti continua a galleggiare nei piani alti della classifica. Oltre al rendimento in campionato, in linea con le aspettative, i bianconeri sono già proiettati alla prossima finestra di mercato. Stando infatti a quanto riportato da cacliomercato.com, un calciatore di proprietà della Vecchia Signora sarebbe finito nel mirino di uno dei più noti club di Premier League. Stando alle ultime voci di, sembrerebbe dunque che ilHam abbia messo nel mirino Koni De, difensore di proprietà della, attualmente in ...

