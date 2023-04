Calciomercato.com – Juve, Milinkovic-Savic nel destino: il suo futuro dipende dalla Champions | Primapagina (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 00:00:00 Fermi tutti! Un po’ obiettivo numero uno, un po’ nemico pubblico numero uno. Per la Juve è tutto questo Sergej Milinkovic-Savic. Uno che il club bianconero insegue ormai da diverse stagioni, tenendo sempre vivo il canale con Mateja Kezman senza però essere mai riusciti ad arrivare all’ultimo stage, quello della trattativa con Claudio Lotito. Così, nel frattempo, il centrocampista serbo continua a fare la differenza con la maglia della Lazio, spesso e volentieri contro la Juve: quello segnato all’Olimpico è il terzo realizzato ai bianconeri. In campo quindi è spauracchio anzi nemico pubblico, confermando la sua capacità che in altri contesti e in altri giocatori non è sempre stata trovata, pur volendo ambire ad altri lidi non è mai diminuito impegno e rendimento di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 00:00:00 Fermi tutti! Un po’ obiettivo numero uno, un po’ nemico pubblico numero uno. Per laè tutto questo Sergej. Uno che il club bianconero insegue ormai da diverse stagioni, tenendo sempre vivo il canale con Mateja Kezman senza però essere mai riusciti ad arrivare all’ultimo stage, quello della trattativa con Claudio Lotito. Così, nel frattempo, il centrocampista serbo continua a fare la differenza con la maglia della Lazio, spesso e volentieri contro la: quello segnato all’Olimpico è il terzo realizzato ai bianconeri. In campo quindi è spauracchio anzi nemico pubblico, confermando la sua capacità che in altri contesti e in altri giocatori non è sempre stata trovata, pur volendo ambire ad altri lidi non è mai diminuito impegno e rendimento di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | @PSG_inside, contatti per #Bellingham del @BVB - cmdotcom : #Plusvalenze, una telefonata della #Juve inguaia la #Roma: rischia più della #Lazio - cmdotcom : #Inter, #Materazzi sulla #Juve: 'La odio. Quando persero le finali Champions il mio cuore batteva fortissimo' - calciomercato_m : MERCATO - Anche il PSG in corsa per Bellingham - PieroSrr : RT @cmdotcom: #Inter, #Materazzi sulla #Juve: 'La odio. Quando persero le finali Champions il mio cuore batteva fortissimo' -