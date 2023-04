Calciomercato.com – Inter: Retegui piace e non poco, ma serve tempo. Tutte le variabili da considerare | Primapagina (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 21:00:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Mateo Retegui è un’idea, una bella suggestione, ma quello dell’attaccante italo-argentino è un profilo su cui l’Inter deve ragionare con molta attenzione prima di decidere se investire la somma richiesta dal Tigre. Il classe ‘99 è molto simile e Lautaro e dopo la convocazione di Roberto Mancini, il prezzo del suo cartellino non è più quello di qualche mese fa. Adesso la sua valutazione rischia di sfiorare i 20 milioni di euro, non bruscolini per un club come l’Inter. variabili – Qualche discorso è stato affrontato, sia con il Tigre che con il calciatore, ma a tal proposito la dirigenza nerazzurra è stata chiarissima nello spiegare che non si potranno assolutamente impegnare prima di giugno. Una fetta di ... Leggi su justcalcio (Di domenica 9 aprile 2023) 2023-04-09 21:00:00 Fa notizia quanto riportatofa da.com: Mateoè un’idea, una bella suggestione, ma quello dell’attaccante italo-argentino è un profilo su cui l’deve ragionare con molta attenzione prima di decidere se investire la somma richiesta dal Tigre. Il classe ‘99 è molto simile e Lautaro e dopo la convocazione di Roberto Mancini, il prezzo del suo cartellino non è più quello di qualche mese fa. Adesso la sua valutazione rischia di sfiorare i 20 milioni di euro, non bruscolini per un club come l’– Qualche discorso è stato affrontato, sia con il Tigre che con il calciatore, ma a tal proposito la dirigenza nerazzurra è stata chiarissima nello spiegare che non si potranno assolutamente impegnare prima di giugno. Una fetta di ...

