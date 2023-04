Cagliari, Angelo Frigeri trovato morto nella sua cella: sterminò la famiglia nel 2014 (Di domenica 9 aprile 2023) commenta A Cagliari è giallo sulla morte di Angelo Frigeri, 40 anni, il detenuto condannato all'ergastolo con l'accusa di aver sterminato la sua famiglia il 15 maggio del 2014 a Tempio. Per gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 aprile 2023) commenta Aè giallo sulla morte di, 40 anni, il detenuto condannato all'ergastolo con l'accusa di aver sterminato la suail 15 maggio dela Tempio. Per gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Pisa, come la sta squadra di D’Angelo in vista della partita contro il Cagliari - MediasetTgcom24 : Cagliari, Angelo Frigeri trovato morto nella sua cella: sterminò la sua famiglia nel 2014 #cagliari #9aprile - CagliariNews24 : Pisa, come la sta squadra di D’Angelo in vista della partita contro il Cagliari - MarcoLai_23 : RT @CentotrentunoC: #PisaCagliari ? #Pasquetta in campo per il #Cagliari di Claudio #Ranieri: scopriamo le chiavi tattiche della gara del… - CentotrentunoC : #PisaCagliari ? #Pasquetta in campo per il #Cagliari di Claudio #Ranieri: scopriamo le chiavi tattiche della gara… -