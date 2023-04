Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cri_G_ : RT @Chopin_Hauer_: Cade la statua della Madonna, momenti di tensione all'Affrontata di San Calogero - VIDEO - comeH2O : RT @Chopin_Hauer_: Cade la statua della Madonna, momenti di tensione all'Affrontata di San Calogero - VIDEO - Chopin_Hauer_ : Cade la statua della Madonna, momenti di tensione all'Affrontata di San Calogero - VIDEO -

Momenti concitati all' Affrontata di San Calogero (in provincia di Vibo Valentia ) questa mattina dove uno dei portatori delladella Madonna è scivolato facendo cadere la, recuperata solo in extremis. Pare che l'uomo sia "inciampato" proprio sui capelli della Vergine che erano caduti . Momenti di tensione in paese, dove la non buona riuscita della tradizionale ...... sotto le arcate dell'acquedotto svevo, è visibile il trono con ladel Cristo Risorto. Dalla ... A questo punto la Madonna inizia una corsa sfrenata, durante la quale leil mantello nero del ...... antico rito che dal 1600 vede volare per 3 volte nella piazza ladorata dell'angelo per annunciare alla Madonna la resurrezione del figlio, finché non le- simbolicamente - il velo del ...

Attimi di tensione - San Calogero, durante l’Affrontata cade la statua della Madonna LaC news24

di Luigi Liberatore – Il mio solitario lettore sa che sono un credente ma pessimo professante. E che, pertanto, perdonerà ...L'Affruntata di San Calogero è finita oggi con un evento considerato infausto: la statua della Madonna è caduta rovinosamente a terra ...