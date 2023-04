Buona Pasqua o Feliz Páscoa! a tutti i tifosi interisti da Inter-News it

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 aprile 2023) Come ogni anno anche oggi la Redazione di.it non perde l’occasione per augurare ai suoi lettori una, anti-vigilia della sfida di Lisbona e in un momento sicuramente non semplice. Dopo aver sfidato il Porto e con un Sergio Conceicao accostato all’del futuro (vedi articolo), non ci resta che che augurare, ma anche a quelli portoghesi.– Il weekendle per l’è iniziato nel peggiore dei modi, con il pareggio in trasferta contro la Salernitana. Dopo un periodo del genere, il modo migliore è provare a festeggiare in famiglia ...