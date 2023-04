Buona Pasqua | arrivano gli auguri di Aurelio De Laurentiis

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Siamo alla follia. Buona Santa Pasqua a questa Maestra, un abbraccio ai suoi bambini. - GiorgiaMeloni : Gesù è risorto! È la festa della gioia e della speranza. E auguro a tutti voi di poterla trascorrere con questi sen… - Poesiaitalia : La community di Twitter è sempre così buona con me che è davvero riduttivo augurarvi solo buona Pasqua. Quindi augu… - GiancarloLosco : @ADeLaurentiis Auguri sinceri Presidente. Lei è un mito io la ammiro molto. Non molli di un centimetro. Buona pasqua. - giuseppeJ1306 : Sapete cosa dice una gallina ad un prete? Padre perdono perché ho beccato Buona Pasqua -

!'Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , sul sito del club azzurro ha firmato una nota in occasione della Santa: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIl CorSport, con Edmondo Pinna, scrive: 'di passione per Di Bello: grazia Cuadrado, ... il corpo di Milinkovic è fermo, appoggia la mano sulla schiena di Alex Sandro che - con unadose di ...

Buongiorno e buona Pasqua, immagini e frasi d'auguri da inviare Sky Tg24

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport buona Pasqua e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza classica Monumento della stagione, la Parigi-Roubaix, ...Il messaggio del presidente ucraino: "Celebriamo importanti festività in date diverse, ma una sarà l'unica per tutti. Si tratta del giorno della nostra vittoria" ...