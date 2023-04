Buona Pasqua 2023 | aforismi famosi | immagini e gif da inviare il 9 aprile

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 aprile 2023) Sembrava così lontana invece ecco che laè finalmente arrivata! Da un punto all’altro dello stivale fervono i preparativi del pranzole che fa della convivialità il suo punto forte. Come di consueto, si è infatti soliti trascorrere questa giornata di festa in compagnia della famiglia cogliendo l’occasione per rilassarsi e passare un po’ di tempo insieme. Il tutto a suon di leccornie culinarie che solleticano il palato. Ora, quale modo migliore per sorprendere i propri parenti se non attraverso una frase ad effetto – e perché no, qualche aforisma – nonchée simpatiche gif? Se tuttavia siete a corto di idee non preoccupatevi, in questo articolo abbiamo raccolto per voi una serie di gif, frasi edcon le quali stupire le persone a cui volete bene. L’effetto sorpresa è assicurato. Uova di ...