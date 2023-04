Buon compleanno a… Giovanni Lo Celso

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 aprile 2023) Gli auguri didi oggi aLo, trequartista della nazionale argentina e del Villarreal OggiLocompie 27 anni. Probabilmente quando ha festeggiato i 26 era più entusiasta perché come tutti i giocatori che nutrivano l’ambizione di andare al Mondiale sentiva che il tempo del fatidico appuntamento si stava avvicinando. E lui, nell’Argentina che nutriva il sogno e non faceva nulla per nasconderlo, ne faceva parte. E non da poco tempo, per la verità. Aveva fatto il suo esordio nel 2017. Aveva accumulato presenze. E quando ancora la nazionale non era diventata la Scaloneta, – ovvero quella macchina capace di andare a un’andatura diversa, più forte delle altre, dal nome del suo Commissario Tecnico – lui era diventato un centrocampista importante. Non sempre titolare e ...