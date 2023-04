Bundesliga – L’emozionante sabato di Bayern e Borussia Dortmund

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 aprile 2023) Dopo il sorpasso dei campioni di Germania sui gialloneri nello scontro diretto, c’era attesa per questo turno diper verificare se quanto avvenuto la settimana scorsa poteva ritenersi il momento risolutivo circa i destini al vertice. La giornata pre-Pasquale metteva di fronte un calendario intrigante: Friburgo--Union Berlino, ovvero prima in casa della quarta e seconda a ospitare la terza. Per di più, gare in contemporanea, ognuna a mettere pressione all’altra. Si è partita col +2 in classifica a favore della squadra guidata da Tuchel. A fine primo tempo la situazione era in parità grazie alla rete di Malen del. Da un possibile aggancio alla possibilità di allungo dopo i gol di De Ligt e il pareggio di Behrens per i berlinesi. Quindi, la nuova risposta ...