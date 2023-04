Bundesliga 2022/23: Hoffenheim, ancora bene. Lo Schalke non lascia la retrocessione (Di domenica 9 aprile 2023) L’Hoffenheim conquista la terza vittoria consecutiva e lo fa contro lo Schalke. Una sfida fondamentale in ottica retrocessione si è chiusa sul risultato del 2-0, nella giornata valevole per la 27esima giornata di Bundesliga 2022/23. Gli ospiti incassano la 14esima sconfitta stagionale, continuando ad occupare l’ultima posizione della classifica. La formazione biancazzurra invece lascia la zona spareggi e sale a quota 28. Il primo vantaggio per la formazione di Matarazzo arriva al 22esimo minuto grazie al clamoroso autogol messo a segno da Kral che, involontariamente, sbaglia un decisivo passaggio all’indietro. La prima frazione si conclude con ritmi bassi e poche occasioni, fino a quella del doppio vantaggio. E’ il 70esimo del secondo tempo quando Yoshida commette fallo con una sua ... Leggi su sportface (Di domenica 9 aprile 2023) L’conquista la terza vittoria consecutiva e lo fa contro lo. Una sfida fondamentale in otticasi è chiusa sul risultato del 2-0, nella giornata valevole per la 27esima giornata di/23. Gli ospiti incassano la 14esima sconfitta stagionale, continuando ad occupare l’ultima posizione della classifica. La formazione biancazzurra invecela zona spareggi e sale a quota 28. Il primo vantaggio per la formazione di Matarazzo arriva al 22esimo minuto grazie al clamoroso autogol messo a segno da Kral che, involontariamente, sbaglia un decisivo passaggio all’indietro. La prima frazione si conclude con ritmi bassi e poche occasioni, fino a quella del doppio vantaggio. E’ il 70esimo del secondo tempo quando Yoshida commette fallo con una sua ...

