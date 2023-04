(Di domenica 9 aprile 2023) Lapasquale adei Ferragnez ha scatenato l'ennesima polemica contro, definito da molti "incoerente" per la scelta di andare in un luogo criticato in precedenza

... marito e moglie si erano mostrati più uniti che mai sui social, dopo lache li aveva ... Eppure, alla luce degli ultimi problemi di salute di, i due si erano mostrati in un tenero post ......finire dritta dritta nellasocial è il nuovo modello di bikini che l'imprenditrice digitale si appresta a lanciare sul mercato. Il costume non è ancora acquistabile, ma la moglie disi è ...La dura critica è arrivata da Naike Rivelli , la quale su Instagram ha accusato la moglie didi utilizzare sostanze chimiche per realizzare i suoi prodotti. L'accusa di Naike Rivelli alla ...

Bufera su Fedez: la vacanza a Dubai finisce nelle polemiche ilGiornale.it

La vacanza pasquale a Dubai dei Ferragnez ha scatenato l'ennesima polemica contro Fedez, definito da molti "incoerente" per la scelta di andare in un luogo criticato in precedenza ...Nuova crisi tra i Ferragnez Il settimanale Oggi ha riportato che tra la coppia ci sarebbero ancora alcuni attriti: ecco cosa sappiamo ...