Buchi neri all’inizio dell’universo (Di domenica 9 aprile 2023) Quando Carlo Rovelli si trasferì da Pittsburgh all’università di Marsiglia nel 2000, il suo nuovo direttore di dipartimento gli chiese: «non crederai davvero che i Buchi neri esistano nella realtà?». first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 9 aprile 2023) Quando Carlo Rovelli si trasferì da Pittsburgh all’università di Marsiglia nel 2000, il suo nuovo direttore di dipartimento gli chiese: «non crederai davvero che iesistano nella realtà?». first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serz31 : “I buchi neri potrebbero essere le porte di altri universi” - DorinoMarg4854 : @elonmusk poi qui in casa vicino hanno trovato un pietra con antenna la usavano per truffarmi ascoltavano il pensie… - ciquta : @balox68 @La_manina__ vale la stessa cosa per fondi e sovvenzioni varie: ce ne sarebbero si più ma non siamo stati… - Giobegood : RT @amicaxamica: @cristina7013 'Buchi neri' (!) che divorano tutto: Giorgetti (il volpino) e il suo compagno di cene DiMaio (lo stronzo),… - SamuelBertozziN : @fkamaryo @MrFox_86 Ma vero, se scappano perfino i buchi neri che speranza abbiamo noi... -