Brutale omicidio nella notte di Pasqua: ragazzo accoltellato alla schiena muore in ospedale (Di domenica 9 aprile 2023) omicidio nella notte di Pasqua a Milano. I carabinieri sono intervenuti nella notte in via Saponaro, dove hanno trovato un uomo agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena.L'uomo... Leggi su today (Di domenica 9 aprile 2023)dia Milano. I carabinieri sono intervenutiin via Saponaro, dove hanno trovato un uomo agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio.L'uomo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Today_it : Brutale omicidio nella notte di Pasqua: ragazzo accoltellato alla schiena muore in ospedale - PalermoToday : Brutale omicidio nella notte di Pasqua: ragazzo accoltellato alla schiena muore in ospedale - romatoday : Brutale omicidio nella notte di Pasqua: ragazzo accoltellato alla schiena muore in ospedale -