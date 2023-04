Briatore, Pasqua in fila in autostrada: ‘Ci hanno abituato a pagare e stare in coda, nessuno dice niente’ (Di domenica 9 aprile 2023) In fila in autostrada. A chi non è mai successo? In special modo durante i ponti e i giorni festivi. Ed è capitato anche a Flavio Briatore, il famoso milionario che, dovendo raggiungere Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dalla Liguria, si è trovato imbottigliato nel traffico all’altezza di Ventimiglia. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha preso bene l’attesa di oltre mezz’ora in auto. E ha fatto un video, pubblicato poi sul suo profilo Instagram, in cui mostra la coda delle auto, tutte ferme. “Pasqua in autostrada”, esordisce Briatore. Tutti contenti… di pagare per i disservizi “Buongiorno e buona Pasqua tutti quanti. Guardate dove sono io?”. Briatore mostra una fila di auto ferme. “È ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 9 aprile 2023) Inin. A chi non è mai successo? In special modo durante i ponti e i giorni festivi. Ed è capitato anche a Flavio, il famoso milionario che, dovendo raggiungere Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dalla Liguria, si è trovato imbottigliato nel traffico all’altezza di Ventimiglia. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci non ha preso bene l’attesa di oltre mezz’ora in auto. E ha fatto un video, pubblicato poi sul suo profilo Instagram, in cui mostra ladelle auto, tutte ferme. “in”, esordisce. Tutti contenti… diper i disservizi “Buongiorno e buonatutti quanti. Guardate dove sono io?”.mostra unadi auto ferme. “È ...

