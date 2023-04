Briatore, Pasqua e la polemica per la coda in auto: «In fila 30 minuti, quest'estate cosa faremo» (Di domenica 9 aprile 2023) Flavio Briatore, il ponte di Pasqua e la polemica. In molti sono andati lontano dalle città, partendo per il mare, la montagna o una gita in campagna. Tra questi anche Briatore,... Leggi su leggo (Di domenica 9 aprile 2023) Flavio, il ponte die la. In molti sono andati lontano dalle città, partendo per il mare, la montagna o una gita in campagna. Trai anche,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo… - laredazzi : RT @fanpage: Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo a Pasqua,… - Moixus1970 : RT @fanpage: Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo a Pasqua,… - ilmessaggeroit : #Briatore, Pasqua e la polemica per la coda in auto: «In fila 30 minuti, quest'estate cosa faremo» - fanpage : Flavio Briatore, in partenza per le vacanze pasquali, è rimasto bloccato in autostrada a causa del traffico. “Siamo… -