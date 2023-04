Boris Becker libero dall' 'esperienza brutale' del carcere. Ma il calvario continua

(Di domenica 9 aprile 2023) L'ex tennista tedescoha affermato che il tempo passato in prigionelo ha rafforzato e reso una persona migliore. "Sono un sopravvissuto, un duro", ha detto, 55 anni, in un'...

Boris Becker e il carcere: «Circondato da spacciatori, stupratori e criminali» Corriere della Sera

