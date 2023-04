Borghi: «Inter molto sfortunata, nelle ultime 4 ha tirato 80 volte» (Di domenica 9 aprile 2023) L’Inter è stata molto sfortunata contro la Salernitana, Stefano Borghi lo ammette dagli studi di Dazn. Quante occasioni sprecate davanti al portiere. OCCASIONI – Ancora uno stop per i nerazzurri, Stefano Borghi ne parla così: «Obiettivamente l’Inter è stata molto sfortunata con la Salernitana: un palo, una traversa, il cross all’incrocio dei pali al novantesimo. L’Inter ha fatto un punto nelle ultime quattro partite segnando un gol e tirando ottanta volte. Il problema della concretizzazione è centrale, perché Lukaku sbaglia reti come quelle di Salerno o con la Fiorentina, perché Lautaro Martinez non dà nulla. Lukaku ha creato occasioni per i compagni, ma sei l’attaccante centrale e ... Leggi su inter-news (Di domenica 9 aprile 2023) L’è statacontro la Salernitana, Stefanolo ammette dagli studi di Dazn. Quante occasioni sprecate davanti al portiere. OCCASIONI – Ancora uno stop per i nerazzurri, Stefanone parla così: «Obiettivamente l’è statacon la Salernitana: un palo, una traversa, il cross all’incrocio dei pali al novantesimo. L’ha fatto un puntoquattro partite segnando un gol e tirando ottanta. Il problema della concretizzazione è centrale, perché Lukaku sbaglia reti come quelle di Salerno o con la Fiorentina, perché Lautaro Martinez non dà nulla. Lukaku ha creato occasioni per i compagni, ma sei l’attaccante centrale e ...

