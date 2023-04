Boom di falso miele in Europa: ecco cosa c’è davvero nel vasetto e come riconoscere i prodotti contraffatti (Di domenica 9 aprile 2023) Il miele? Lo chiamano il “Dolce nettare degli Dei”, ma qualcuno cerca di produrlo senza api. Illazioni? Macché! A sentire l’Olaf – Ufficio europeo antifrode –, che ha messo sotto la lente 320 lotti importati in Europa da pesi extra Ue. nel 46% dei campioni non c’era il puro nettare delle api. La contraffazione danneggia pesantemente l’immagine del miele fra i consumatori. Da dove arriva il simil-miele? Il falso miele proviene in massima parte dalla Cina ma non solo. La frode preoccupa anche gli apicoltori italiani che anche sui social criticano pesantemente il miele non italiano. E non hanno tutti i torti. Secondo l’Istat per l’anno 2022 si stima una produzione di miele nazionale superiore alle 23.000 tonnellate, mentre l’importazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Il? Lo chiamano il “Dolce nettare degli Dei”, ma qualcuno cerca di produrlo senza api. Illazioni? Macché! A sentire l’Olaf – Ufficio europeo antifrode –, che ha messo sotto la lente 320 lotti importati inda pesi extra Ue. nel 46% dei campioni non c’era il puro nettare delle api. La contraffazione danneggia pesantemente l’immagine delfra i consumatori. Da dove arriva il simil-? Ilproviene in massima parte dalla Cina ma non solo. La frode preoccupa anche gli apicoltori italiani che anche sui social criticano pesantemente ilnon italiano. E non hanno tutti i torti. Secondo l’Istat per l’anno 2022 si stima una produzione dinazionale superiore alle 23.000 tonnellate, mentre l’importazione di ...

