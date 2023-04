Bonus energia per i Comuni di Fondi, Terracina e San Felice Circeo: come richiederlo (Di domenica 9 aprile 2023) Fondi – È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Fondi un avviso pubblico per la richiesta del Bonus energia: 150 euro una tantum per il pagamento delle utenze domestiche. Possono fare domanda i cittadini residenti nei Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola e Monte San Biagio, con un Isee in corso di validità non superiore a 25mila euro e intestatari di un’utenza domestica di energia elettrica. Le domande dovranno essere presentate, mediante SPID, sul portale https://Fondi.retedelsociale.it/AreaRiseSpid.asp entro le 12:00 di lunedì 3 maggio 2023. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata dal titolare dell’utenza domestica di energia ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 aprile 2023)– È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune diun avviso pubblico per la richiesta del: 150 euro una tantum per il pagamento delle utenze domestiche. Possono fare domanda i cittadini residenti neidi, San, Lenola e Monte San Biagio, con un Isee in corso di validità non superiore a 25mila euro e intestatari di un’utenza domestica dielettrica. Le domande dovranno essere presentate, mediante SPID, sul portale https://.retedelsociale.it/AreaRiseSpid.asp entro le 12:00 di lunedì 3 maggio 2023. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata dal titolare dell’utenza domestica di...

