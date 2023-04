Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi (Di domenica 9 aprile 2023) L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato la Siria dopo lancio di razzi ieri sera dal territorio Siriano verso la parte annessa da Israele dalle alture del Golan. "L'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 aprile 2023) L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato ladiieri sera dal territoriono verso la parte annessa dadalle alture del Golan. "L'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi - Postazioni di gruppi filoiraniani in mirino Stato eb… - novasocialnews : Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi - mosbocco : Ma durante le decine di bombardamenti israeliani su Damasco la Stampa dov’era nascosta? Tre razzi lanciati dalla S… - 950Alpa : @Uther_Pendrqgon @rubio_chef @LiaQuartapelle Non è certo una gara, andare in vacanza però in un posto come Israele… - EmilioBerettaF1 : Israele e la Palestina sono zone di guerra dal 1948. Il rischio di attentati, esplosioni, bombardamenti deve esser… -

Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi Secondo Israele, almeno un razzo è stato intercettato dal sistema antiaereo e due sono caduti in zone disabitate delle alture del Golan Israele conquistò nel 1967 e annesse parte delle alture del ... I manifestanti israeliani vogliono veramente la democrazia Nella notte tra il 6 e il 7 aprile ci sono stati duri bombardamenti sulla striscia di Gaza e alla ...Yair Lapid ha dichiarato che "non esiste opposizione quando si tratta della sicurezza di Israele". ... Israele schiacciato tra fronte interno e avversari internazionali "Gli attentati e i bombardamenti sono elementi in qualche modo connessi, e ci raccontano di come Israele stia stringendo attorno di sé un nodo difficile da districare". Secondo, almeno un razzo è stato intercettato dal sistema antiaereo e due sono caduti in zone disabitate delle alture del Golanconquistò nel 1967 e annesse parte delle alture del ...Nella notte tra il 6 e il 7 aprile ci sono stati durisulla striscia di Gaza e alla ...Yair Lapid ha dichiarato che "non esiste opposizione quando si tratta della sicurezza di". ..."Gli attentati e isono elementi in qualche modo connessi, e ci raccontano di comestia stringendo attorno di sé un nodo difficile da districare". Nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano - Ultima Ora Agenzia ANSA Bombardamenti di Israele sulla Siria dopo il lancio di razzi L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato la Siria dopo lancio di razzi ieri sera dal territorio siriano verso la parte annessa da Israele dalle alture del Golan. (ANSA) ... Israele risponde al lancio di razzi dalla Siria 'L'artiglieria di Israele ha risposto al lancio di razzi dalla Siria'. È lo scarno comunicato proveniente dall'esercito di Tel Aviv. Poco prima dell'attacco di risposta, le sirene di allarme avevano s ... L'esercito israeliano ha annunciato nella notte di aver bombardato la Siria dopo lancio di razzi ieri sera dal territorio siriano verso la parte annessa da Israele dalle alture del Golan. (ANSA) ...'L'artiglieria di Israele ha risposto al lancio di razzi dalla Siria'. È lo scarno comunicato proveniente dall'esercito di Tel Aviv. Poco prima dell'attacco di risposta, le sirene di allarme avevano s ...