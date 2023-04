BMW i5, ecco le foto spia della station wagon (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Il noto marchio automobilistico BMW sta continuando i vari test di efficienza si strada delle sue prossime vetture.tta queste, ci sarà la nuova serie elettrica BMW i5. Nel corso delle ultime, in particolare, la versione station wagon è stata immortalata durante questi test in alcune foto spia. Vediamole qui di seguito. BMW i5, continuano i test dell’elettrica nella versione station wagon Continuano senza sosta i vari test su strada delle prossime vetture del marchio automobilistico tedesco BMW. Come già accennato in apertura, in queste ore la versione station wagon è stata avvistata su strada durante questi test ed Immortalata in alcune foto spia. Osservando le foto ... Leggi su tecnoandroid (Di domenica 9 aprile 2023) TecnoAndroid Il noto marchio automobilistico BMW sta continuando i vari test di efficienza si strada delle sue prossime vetture.tta queste, ci sarà la nuova serie elettrica BMW i5. Nel corso delle ultime, in particolare, la versioneè stata immortalata durante questi test in alcune. Vediamole qui di seguito. BMW i5, continuano i test dell’elettrica nella versioneContinuano senza sosta i vari test su strada delle prossime vetture del marchio automobilistico tedesco BMW. Come già accennato in apertura, in queste ore la versioneè stata avvistata su strada durante questi test ed Immortalata in alcune. Osservando le...

