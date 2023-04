Blue Bloods 13 oggi domenica 9 aprile non va in onda

(Di domenica 9 aprile 2023) Cambio di programmazione per13:2023 non va insu Rai 2. Scopri quando torna in prima serata! Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Caino001 : @scorpiolikeyou Lo sapevo io, perché non è la figlia di Tom Selleck di Blue Bloods, ma la figlia di Tom Selleck di Magnum P. I. - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:50) Blue Bloods - Stagione 13 Episodio 12 - Buone azioni (Telefilm) #StaseraInTV 02/04/2023 #SecondaSerata @RaiDue - RaiDue : ?? Blue Bloods alle 21:00 su #Rai2 e disponibile anche su #RaiPlay ???? - SerieTvserie : Blue Bloods, la stagione 13 su Rai 2: due puntate oggi domenica 2 aprile, trama, cast e streaming della serie tv - badtasteit : #BlueBloods: CBS rinnova la serie tv per la stagione 14 -

Domenica 16 aprile la programmazione su Rai2 tornerà ad essere regolare con NCIS Los Angeles 14 e13 . L'appuntamento con il maxi crossover tra NCIS 20, NCIS Hawaii 2 e NCIS Los Angeles ...Inoltre, ha intrapreso brillantemente una carriera da attore cinematografico ( The Queens , Non ti presento i miei, The Jinkx & Dela Holiday Special) e televisivi (, AD and the Queen, ...Los Angeles' e '' su Rai2 (rispettivamente, 738.000 spettatori, share 3.7%, e 730.000 spettatori, share 3.8%), 'Non è l'Arena' su La7 (706.000 spettatori, share 4.9%), 'Zona Bianca' su ...

Blue Bloods 13 oggi 9 aprile non va in onda TVSerial.it

Ascolti tv 2 aprile 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...