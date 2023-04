Bloccati sulla parete Sud della Presolana, recuperati illesi due alpinisti (Di domenica 9 aprile 2023) Castione della Presolana. recuperati e portati a valle, illesi, due alpinisti incrodati sulla parete Sud della Presolana, nella zona del Pizzo Presolana del Prato. Nella tarda mattina di sabato 7 aprile erano in difficoltà e hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero. In una prima fase in quota c’era nebbia e i due sono stati raggiunti da una squadra territoriale del Cnsas. Non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sempre a bordo un tecnico di elisoccorso ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 aprile 2023) Castionee portati a valle,, dueincrodatiSud, nella zona del Pizzodel Prato. Nella tarda mattina di sabato 7 aprile erano in difficoltà e hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecniciVI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero. In una prima fase in quota c’era nebbia e i due sono stati raggiunti da una squadra territoriale del Cnsas. Non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha sempre a bordo un tecnico di elisoccorso ...

