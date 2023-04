Biografia di Ginevra Lamborghini | dalla nascita al successo come influencer

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 9 aprile 2023), la figlia maggiore di Tonino, è cresciuta nella splendida cornice del Lago di Como ed è stata sempre appassionata di moda e intrattenimento. Dopo il Liceo Scientifico, si è trasferita a Milano per studiare alla Bocconi. Durante gli anni universitari, ha iniziato a coltivare la sua passione per la moda, collaborando con importanti brand e partecipando a sfilate di moda.si è lanciata nel mondo dell’intrattenimento, diventando unadisui social media. Ha anche dimostrato una grande passione per la musica e per il canto. Nonostante alcune difficoltà nella sua vita privata,ha sempre dimostrato determinazione, mantenendo un forte legame con la sua famiglia. Vita privata, età e studi di ...