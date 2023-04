Bielorussia: Cremlino, 'Occidente isterico di fronte a dispiegamento armi nucleari' (Di domenica 9 aprile 2023) Mosca, 9 apr. (Adnkronos) - "L'Occidente non ricorda le armi nucleari statunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di costruire strutture di stoccaggio per tali armi in Bielorussi". Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 aprile 2023) Mosca, 9 apr. (Adnkronos) - "L'non ricorda lestatunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di costruire strutture di stoccaggio per taliin Bielorussi". Lo ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un'intervista al canale televisivo Rossiya 24.

