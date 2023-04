Bestemmiano durante la processione | nei guai un gruppo di giovani nel Frusinate

(Di domenica 9 aprile 2023) AGI - Hanno bestemmiatoladi Sabato Santo, credendo di passare inosservati e farla franca. Hanno invece le ore contate alcuniche ieri sera, a Pontecorvo, hanno compiuto il gesto blasfemo. Non potevano immaginare che alla cerimonia fosse presente anche il comandante della stazione dei carabinieri che ha ben udito con le sue orecchie le imprecazioni. Un gesto che non può e non deve passare inosservato e per il quale esiste anche un capo di imputazione. Se i 'bestemmiatori' dovessero essere identificati, grazie al sistema di video sorveglianza comunale che ha ripreso la, rischiano di finire sotto processo per il reato di 'oltraggio verso Divinità e defunti".

