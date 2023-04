Bestemmiano durante la processione del Cristo morto e scappano | rischiano una maxi multa

(Di domenica 9 aprile 2023) Un gruppo di ragazzi ha urlato delle bestemmie al passaggio delladela Pontecorvo, in provincia di Frosinone. L’episodio è avvenuto venerdì scorso (7 aprile 2023) e potrebbe costare caro ai giovani, che adessounada 51 a 309 euro. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di identificare gli autori del gesto. L’episodio, come detto, è avvenuto venerdì sera,ladelseguito dalla statua della Madonna, nella tappa dell’ex ospedale Pasquale del Prete, oggi Casa della Salute. Sgomento tra i presenti, che sono rimasti basiti quando hanno capito cosa stava accadendo. Non è escluso che qualcuno di loro abbia riconosciuto i giovani e li ...

