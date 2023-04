Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Bestemmiano durante la processione, alla cerimonia c'è il comandante dei carabinieri: ricercati - yoon93rine : RT @repubblica: Bestemmiano durante la processione, alla cerimonia c'è il comandante dei carabinieri: ricercati - smallyesbigno : RT @repubblica: Bestemmiano durante la processione, alla cerimonia c'è il comandante dei carabinieri: ricercati - MariaangelaVin2 : RT @repubblica: Bestemmiano durante la processione, alla cerimonia c'è il comandante dei carabinieri: ricercati - NicKiappa : RT @UnoTipoMe: Bestemmiano durante la processione, alla cerimonia c'è il comandante dei carabinieri: ricercati - la Repubblica https://t.co… -

Non potevano immaginare che alla cerimonia fosse presente anche il comandante della stazione dei carabinieri che ha ben udito con le sue orecchie le imprecazioni. Un gesto che non può e non deve... Presente alla cerimonia, il comandante della stazione carabinieri ha fatto acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza che ora sono all'esame dei militari per procedere al riconoscimento dei...

Bestemmiano alla processione del Venerdì Santo, ricercati Espansione TV

Avrebbero bestemmiato durante la processione di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, pensando di non essere scoperti, ma sono scattate le indagini e le ricerche ad opera dei ...Le imprecazioni blasfeme durante i riti del Sabato Santo a Pontecorvo potrebbero condurre a una denuncia per "oltraggio verso Divinità e defunti" ...