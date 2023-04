Bertolino | «Al Bernabeu presi un ceffone perché mi misi in mezzo tra Simeone e i tifosi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 aprile 2023) Su Il Fatto Quotidiano una lunga intervista a Enrico. In tv ha esordito nel 1996 con il “Seven Show”. Dal 1997 è su “Zelig”. Da lì la sua carriera è decollata con spettacoli, televisione e cinema.parla dei colleghi che spesso dimenticano da dove vengono: «Molti dei miei colleghi dimenticano da dove sono partiti e all’improvviso si sentono Clark Gable o Gilberto Govi; in realtà vorrei dirgli: “Scusa, ma non sei lo stesso che ho conosciuto ai tempi di quel localaccio ad aspettare che ci pagassero dopo i camerieri?». Confessa che, a 62 anni, ancora si incazza molto per il calcio, anche se va pochissimo allo stadio. Racconta, in particolare, un episodio che lo vide protagonista con. «L’ho solo prese una volta; non c’entravo niente. Ero alinvitato per Real Madrid-Lazio; alcuni ...